Воронежцев предупредили о распиле валежника в Северном лесу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области предупредил горожан о санитарных работах в Северном лесу. В рамках подготовки к субботнику, который запланирован 22 октября, на участке в районе домов 43 и 45 по улице Миронова проводится распил порубочных остатков и валежника.

Кроме того, чиновники пригласили местных жителей поучаствовать в экологическом субботнике на территории памятника природы областного значения - убрать в Северном лесу остатки валежника и бытовой мусор

Место сбора – ул.Миронова, 43 в 9.00.