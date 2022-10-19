Обвиняемых в убийстве детей сестру с братом не выпустят из СИЗО в Воронеже до конца года

Ленинский райсуд продлил пребывание в СИЗО Константину и Веронике Тимофеевым, обвиняемых в убийстве детей. Их оставили в изоляторе до 21 декабря включительно.

18 октября меру пресечения продлили брату, а сегодня, 19 октября аналогичное решение поступило в отношении его сестры. Об этом проинформировали в суде.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2022 года в селе Терновка. По версии следствия, брат и сестра (а это именно ее были дети) разозлились на поведение мальчиков 7 и 8 лет и убили их. Родственники одного утопили в ванне, а второго забили до смерти.