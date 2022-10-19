Гильерме Абаскаль после победы над «Факелом»: «Люди в Воронеже увлечены футболом, здесь видна страсть»

Гильерме Абаскаль. Фото: Юрий КОЗЛОВ

После победы над воронежским «Факелом» в игре группового этапа Кубка главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль подвел краткий итог матча:

- Главное, что цель достигнута – мы вышли в следующий этап Кубка. Играть в Воронеже непросто. Люди здесь увлечены футболом, здесь видна страсть. Если не добьешься быстро преимущества в три-четыре гола, то больше нервов тратится. Рад настрою ребят, который позволил добиться победы. Кстати, в Воронеже, кроме «Спартака», по-моему, выигрывали только самарские «Крылья Советов».

- Почему не играл Джикия?

- Он провел интенсивный матч на выходных, ему был нужен отдых.

- Как оцените игру Мевли (именно он организовал пенальти в свои ворота – ред.)?

- Он вышел на замену в очень непростой отрезок матча. Соперник делал много забросов, а нападающие «Факела» очень сильны в единоборствах. Тем не менее Миха тоже помог отстоять победу.

- Почему не вышел Соболев?

- Сегодня был день Николсона, он забил гол.

- Как оцените дебют Даниила Зорина?

- Я сам испытал момент счастья, когда объявил, что он выйдет в стартовом составе. У Даниила появилась искренняя детская улыбка, улыбка ребенка, у него были слезы на глазах. Рад, что футбол позволяет мне испытывать такие эмоции. Что касается игры Зорина, то он хорошо двигался без мяча, да и вперед играл неплохо.