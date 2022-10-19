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Спорт19 октября 2022 18:11

Главный тренер воронежского «Факела» после поражения от «Спартака»: «Пытались не просто отбиваться, а играть в футбол»

Дмитрий Пятибратов высказал уверенность, что при таком подходе победы обязательно придут
Юрий КОЗЛОВ
Дмитрий Пятибратов.

Дмитрий Пятибратов.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

После поражения от московского «Спартака» - 1:2 главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в первую очередь поблагодарил болельщиков:

- Поддержка была, несмотря на будний день, грандиозная, спасибо всем, кто нас пришел на стадион. Расстроены результатом, но динамика у нас положительная. Пытались играть в футбол, а не просто отбиваться. Получили большую пищу для размышлений. Считаю, что, если будем двигаться в этом направлении, победы обязательно придут.

- Почему не играл Аппаев?

- Ничего с Хызыром не случилось, все с ним нормально.

- Кажется, у вас почти все шансы на продолжение борьбы в Кубке потеряны…

- Все же будем рассчитывать на победы в оставшихся двух матчах.

- Как оцените тех игроков, которые не часто играют в чемпионате и получили шанс?

- Мы рассчитываем на всех футболистов, находящихся в команде. Они вышли и доказали, что достойны быть в «Факеле».