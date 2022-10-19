Главный тренер воронежского «Факела» после поражения от «Спартака»: «Пытались не просто отбиваться, а играть в футбол»

Дмитрий Пятибратов.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
После поражения от московского «Спартака» - 1:2 главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в первую очередь поблагодарил болельщиков:
- Поддержка была, несмотря на будний день, грандиозная, спасибо всем, кто нас пришел на стадион. Расстроены результатом, но динамика у нас положительная. Пытались играть в футбол, а не просто отбиваться. Получили большую пищу для размышлений. Считаю, что, если будем двигаться в этом направлении, победы обязательно придут.
- Почему не играл Аппаев?
- Ничего с Хызыром не случилось, все с ним нормально.
- Кажется, у вас почти все шансы на продолжение борьбы в Кубке потеряны…
- Все же будем рассчитывать на победы в оставшихся двух матчах.
- Как оцените тех игроков, которые не часто играют в чемпионате и получили шанс?
- Мы рассчитываем на всех футболистов, находящихся в команде. Они вышли и доказали, что достойны быть в «Факеле».