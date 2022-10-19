Воронеже 8-летняя девочка умерла, подавившись едой

Фото - СУ СКР по Воронежской области

В Воронеже скончалась 8-летняя девочка во время приема пищи. Ребенок подавился едой, поскольку из-за медицинских показаний не мог самостоятельно заботиться о себе, а мать не в это время отсутствовала. Об этом 19 октября сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

В отношении 29-летней женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как рассказали в СУ СКе, семья проживает в общежитии на улице Лихачева. Мать воспитывает двух дочерей 12 и 8 лет. Младшую девочку не показывали медикам, хотя у нее развилось «длительное болезненное состояние».

18 октября женщина оставила без присмотра 8-летнюю дочь, та кушала, подавилась и скончалась. Обнаружив ребенка без признаков жизни, мать вызвала скорую, спасти ребенка не удалось.

– С подозреваемой проводятся следственные действия. С учетом обстоятельств произошедшего решается вопрос о помещении женщины в психиатрический стационар, а также об изъятии 12-летней девочки из семьи и передаче должностным лицам уполномоченных органов, – комментируют следователи.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.