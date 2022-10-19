В Воронеже за ночь задержали 4 любителей пьяной езды

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже во время сплошных поверок в ночь на субботу 15 октября сотрудники ГИБДД задержали четырех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об итогах профилактического рейда рассказали в ГУ МВД по региону 19 октября.

Было проверено таким образом свыше 100 водителей. Три человека отказались проходить медосвидетельствование на месте или ехать в медучреждение. В отношении них составили протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Один из водителей согласился пройти проверку алкотестером. Прибор подтвердил – мужчина сел за руль приняв «на грудь». А это попадает под ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»).

Стражи порядка напомнили, что жители региона могут сообщить о грубых нарушениях Правил дорожного движения в дежурную часть областного управления ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 112 (круглосуточно).