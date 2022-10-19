Воронежцев приглашают прогуляться по листве

22 октября библиотеке имени Никитина пройдет концерт ирландских танцев «Прогулка по листве».

Бешеная энергетика этих танцев, которые давно стали таким же символом Ирландии как трилистник клевера, лепреконы или кельтские песни, не оставляет никого равнодушным. Для большей зрелищности традиционные ирландские мотивы танцоры разбавят балканским колоритом, изяществом русской классической танцевальной школы, мотивами фламенко, американскими степом и ирландской поп-музыкой. В программе: ирландские танцы джига, требл-джига, традиционный сет, рил, а также песни и мелодии из кинофильмов и мультиков. В концерте примут участие лауреаты конкурсов «Танцующий город», «Кубок Черноземья», «Империя танца», победители и призеры международных соревнований по ирландским танцам Алексей Крылов, Ксения Крылова, Даниил Фирсов.

Программа состоится 22 октября в 17.00 в «Никитинке» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале 4 этажа. 6+