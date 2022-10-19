«Поезд Победы» посетили более 3000 воронежцев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Поезд Победы» за два дня посетили более 3000 воронежцев. Напомним, передвижной музей побывал в столице Черноземья второй раз за год, первый раз в январе, теперь - 17 и 18 октября. Уникальный состав с иммерсивной выставкой-инсталляцией стоял на первом пути железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Проект показывает ужасы Великой Отечественной, а также реалии неонацизма на Донбассе. Максимальный эффект присутствия (так что кажется, будто ты сам участник тех событий) достигается с помощью 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

К прибытию поезда подгадали «Уроки мужества», которые прошли 17 октября в 60 школах и 7 колледжах. А также 17 и 18 октября в зале повышенной комфортности вокзала «Воронеж-1» воронежцам показали передвижную выставку «На Донских рубежах», посвященную 80-летию Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн».