На ремонт и оснащение воронежских музеев в 2022-м выделили 236 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2022 году на ремонт и оснащение областных музеев выделили 236 млн рублей.

В дворцовом комплексе Ольденбургских уже отреставрировали фельдшерский дом. А в данный момент работают над проектами реставрации еще нескольких объектов: будут восстановлены «Дворец», «Службы (одноэтажные)» и «Службы (двухэтажный, кирпичный) Дом Тулинова», которые представляют собой одноэтажные кирпичные здания, состоящие из нескольких частей и имеющие Г-образную форму, а также будут обновлены «Въездные ворота», «Мостик».

Готовятся и к реставрации объекта культурного наследия «Дом Гарденина», который является одним из старейших историко-архитектурных усадебных комплексов города. В нем сделают музей, посвященный деятельности Петра Великого. Экспозиция «Петр I и его сподвижники в Воронежском крае» представит подлинные материалы, полученные при археологических раскопках на месте Петровского цейхгауза, документы из Российского архива древних актов, образцы мебели, предметы быта.

Идет капремонт прилегающего одноэтажного здания музея «Арсенал» (который является отделом краеведческого музея) - с приспособлением одного из его залов для проведения интерактивных занятий.

В художественном музее имени Крамского в 2022 году отремонтировали фойе. Также планируется реставрация с приспособлением объекта культурного наследия регионального значения «Дом народных организаций». В так называемом здании Дом губернатора разместят постоянную экспозицию «Художественная жизнь Воронежа. История и современность», где будут представлены экспонаты, рассказывающие о культурной жизни Воронежского края XVIII - XXI веков.

В Здании мещанской управы (литературного музея имени Никитина) делают проект реставрации с приспособлением под современное использование. Также разрабатывается научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Тюриных», который тоже является структурным подразделением литературного музея.

В музее-заповеднике «Костенки» разрабатывают проект для реконструкции здания музея в рамках реализации стратегического проекта «Историко-природный парк «Костенки-Борщево-Архангельское». А в Острогожском музее имени Крамского уже сделали эскизный проект новой экспозиции «Злато скифов», посвященной археологической коллекции музея.