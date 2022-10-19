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Общество19 октября 2022 13:53

В боях во время спецоперации погиб 33-летний уроженец Воронежской области

Скорбим о жителе Новохоперского района Денисе Клепикове
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы Виктора Королева

Фото со страницы Виктора Королева

Во время спецоперации в боях погиб 33-летний житель Новохоперского района Денис Клепиков. Об этой трагедии сообщил глава района Виктор Королев в понедельник, 17 октября.

В своем сообщении в соцсетях он выразил соболезнования родным и близким умершего. Дениса Клепикова не стало 7 октября. Он был оператором-топогеодезистом гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

– Он был мужественным и волевым человеком. Денис отдал жизнь за Родину, исполняя воинский долг. Светлая память о Денисе Вадимовиче как о верном товарище, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отчизны навсегда останется в сердцах всех новохопёрцев. Вечная ему память! – написал глава района Виктор Королев.