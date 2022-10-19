Воронежцы могут внести единый налоговые платеж через «Личный кабинет»

В середине сентября воронежцы стали получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2021 год. Внести деньги необходимо до 1 декабря. Как это сделать при помощи «Личного кабинета» напомнили в региональном УФСН.

Через «Личный кабинет» можно найти уведомление, сообщить о неточностях, если они есть, а также проверить задолженность, оплатить ее или же распечатать квитанцию.

В ведомстве отметили, что ждать срока уплаты необязательно. Можно внести единый налоговый платеж, который является аналогом электронного кошелька. Таким образом гражданин заплатит налог на имущество, на доход, земельный и транспортный налог. Если нет задолженности, то уплату зачтут в течение 10 дней. Пополнить электронный кошелек можно, как через «Личный кабинет», так и при помощи сервиса в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте УФНС.

Напомним, чтобы стать пользователем «Личного кабинета» необходимо получить регистрационную карту в любой налоговой инспекции независимо от места жительства. Заявления также принимают Многофункциональные центры. Кроме того, можно воспользоваться логином и паролем для Единого портала госуслуг. При этом учетная запись должна быть подтвержденной.