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Общество19 октября 2022 13:26

В Воронежской области не планируют вводить ограничений на свободу перемещения

В региональном правительстве создают оперштаб
Мария Щербакова

Губернатор Александр Гусев не планирует вводить никаких ограничений для жителей Воронежской области, в том числе это касается и вопроса перемещения. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области в среду, 19 октября.

Там пояснили, что власти оценивают обстановку в регионе как полностью контролируемую. Никаких угроз для населения нет.

- В случае возможного введения новых мер поддержания исчерпывающего уровня безопасности в регионе правительство Воронежской области проинформирует об этом максимально оперативно, - пояснили в правительстве.

При этом началось формирование оперативного штаба Воронежской области. Готовится соответствующая документация, которая будет регламентировать его работу. Первое заседание состоится в четверг, 20 октября.

Напомним, президент Владимир Путин ввел в Воронежской области средний уровень реагирования. Соответствующий указ касается и других регионов, граничащих с Украиной или присоединенными территориями: Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.

Таким образом главы этих регионов получили возможность принимать решения о временном переселении жителей в безопасные районы, особом режиме въезда и выезда, досмотре транспортных средства. Кроме того, власти должны усилить охрану общественного порядка, охрану военных объектов и объектов жизнеобеспечения.