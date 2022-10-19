Воронежцев приглашают послушать казачьи песни

22 октября в библиотеке имени Никитина в рамках Года культурного наследия народов России пройдет вечер «Казачье братство». Концерт посвятят 30-летию творческой деятельности руководителя ансамбля «Казаки России» Карины Зайцевой.

Ансамбль песни и пляски «Казаки России» основатель и художественный руководитель Борис Филимонов создал в 1985 году. С 2017 года руководить коллективом стала Карина Зайцева - выпускница Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей и Московского государственного института культуры. Ансамбль является участником и лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. В репертуаре - фольклорные, авторские, патриотические, военные, свадебные и шуточные казачьи песни.

В программе прозвучат песни «Как у нашей сотни», «Люблю я казаченьку», «Казачье сердце», «Разлился Дон», «Маруся», «Вареники», «Вишня белоснежная», «Разлетались вороны на дальней стороне», «Улетели птичьи стаи», «Семечки», «Любо мне, когда Дон разливается» (сл. и муз. С. Матвеева) и другие.

Юбилейный вечер начнется в 15.00 в «Никитинке» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале 4-го этажа. 12+