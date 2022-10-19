В Воронеже поймали подростка, который расовал трафаретную рекламу наркотиков

Фото из архива КП

В Воронеже полицейские задержали 17-летнего подростка из Новоусманского района, рисовавшего на стенах трафаретную рекламу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области 19 октября.

Выяснилось, что парень учился в одном из колледжей областного центра. Места, где наносилась реклама, правоохранителям указала якобы его знакомая. Всего правоохранителями было обнаружено и закрашено 19 надписей.

В отношении новоусманца составили 19 административных протоколов по статье о пропаганде наркотических средств. Комиссия по делам несовершеннолетних, рассмотрев материалы, признала подростка виновным. Общая сумма назначенных штрафов составила 95 тысяч рублей.

Также полицейские направили данные указанного в рекламе сайта в Роскомнадзор для его блокировки.