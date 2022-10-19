Избивший воронежского полицейского бывший морпех США обжаловал приговор

Фото из зала суда Фото: Ирина ШАБАНОВА

Уроженец Польши, бывший морпех с гражданством США Роберт Гилман, которого осудили в Воронеже за нападение на полицейского, обжаловал приговор. Это подтвердил его адвокат Валерий Иванников 19 октября.Кроме того, в Центральный райсуд также поступило апелляционное представление прокуратуры.

Американцу Центральный райсуд в начале октября вынес решение – 4,5 года колонии общего режима. Бывший морпех не согласился с приговором, который пока не вступил в законную силу, и назвал его суровым.

Напомним, Гилмана признали виновным в избиении воронежского полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как было установлено, бывший морпех ехал в поезде «Сухум-Москва» в январе 2022 года. Изрядно выпив, устроил там дебош. Начальник поезда был вынужден вызвать сотрудников линейной полиции на вокзал «Воронеж-1». Гилмана задержали. В отделе тот изловчился и ударил полицейского. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

На суде адвокат Гилмана рассказал, что защита будет обращаться к властям США и просить об обмене. Но пока, по словам Иванникова, такие разговоры преждевременны.