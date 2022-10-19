В райцентре под Воронежем проводили мобилизованных в зону СВО

Фото администрации Острогожского района

В понедельник, 17 октября, в зону СВО проводили мобилизованных в Острогожском районе Воронежской области. Об этом рассказали представители пресс-службы муниципалитета на официальной странице во вконтакте.

Проводить мужчин-героев собрались более сотни местных жителей. С напутственной речью к мобилизованным обратился военком Острогожского и Репьёвского районов Юрий Шаймарданов. Настоятель Сретенского храма отец Валерий благословил призывников и подарил им иконы.

– Мы гордимся вами, наши герои, потомки победителей! Верим в вас и ждем домой с победой!, – написали в сообщении авторы поста.