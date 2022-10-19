Торги по двум пятизвездочным воронежским гостиницам остановили

Повторные торги на воронежские гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza приостановили из-за обеспечительных мер. Их инициировал предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Мещеряков. Он потребовал признать недействительными первый торги, а пока идет разбирательство, не проводить вторые. С соответствующим заявлением бизнесмен обратился в суд. Информацию об этом опубликовали на Федресурсе.

Результаты торгов планировали подвести 21 октября. Начальная цена контракта составляла 877,56 млн рублей.

Пятизвездочные гостиницы выставили на торги из-за банкротства учредителя ООО «Стройсервис». Во время первый торгов победило столичное АО «Тендер Инвест», предложив 2,2 млрд рублей. Но в начале сентября компания отказалась от покупки.