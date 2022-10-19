Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 10:53

Суд обязал воронежские власти обеспечить жильем детей-сирот

Без квартир оставили пятерых человек
Мария Щербакова
В суд с иском обратилась прокуратура

В суд с иском обратилась прокуратура

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд обязал областные власти обеспечить жильем пятерых воронежских детей сирот. По договору социального найма им обязаны предоставить благоустроенные помещения спецжилфонда. С соответствующим иском в Ленинский райсуд обратилась прокуратура Железнодорожного района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 19 октября.

То, что дети-сироты не получили положенное им по закону жилье, показала прокурорская проверка. Ответчиками в суде выступили три региональных департамента: имущественных и земельных отношений, социальной защиты, строительной политики.