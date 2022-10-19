За попытку скрыть улики замглавы воронежского военного вуза не выпустили из-под стражи

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Замначальника воронежского Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», которого заподозоили в получении взятки, оставили под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ряд СМИ региона.

В СИЗО он должен был находится до 29 октября. Арест ему продлили еще в августе из-за якобы попытке скрыть доказательства вины.

Замначцентра задержали в конце июня. По версии военного следственного комитета, ему были переданы 400 тысяч рублей от полицейского из Хохольского района. За это он должен был беспрепятственно устроить его сына в военный вуз.

В конце июня фигуранта дела этапировали в Москву, а затем суд избрал меру пресечения – заключение под стражу. Так вот теперь следователи хотят ходатайствовать о продлении меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемый якобы позвонил двум подчиненным и велел им вывезти из его служебного кабинета и спрятать важные для следствия документы и деньги, которые те передали правоохранителям.

В то же время замглавы вуза свою вину не признает. Его защита настаивает на домашнем аресте вместо заключения под стражу.

В свою очередь полицейский, который хотел оказать сыну "медвежью услугу" тоже попал под расследование, но со стороны своего ведомства.