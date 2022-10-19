На трассе в Воронежской области 32-летняя женщина пострадала в опрокинувшемся «Хендае»

Фото из архива КП Фото: Предоставлено "КП"

Вчера, 18 октября, приблизительно в 15:40 на 57-м километре автомобильной дороги Р-194 «Воронеж – Луганск» в Хохольском районе произошла авария. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, автомобиль «Хендай Акцент», за рулем которого сидел 35-летний житель Нововоронежа, ехал со стороны Острогожска в направлении Воронежа. Однако водитель в какой-то момент потерял управление, машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате травмы получила 32-летняя пассажирка – жительница Нововоронежа. Ее скорая доставила в больницу.

Полицейские проводят по факту проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.