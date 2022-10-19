На проспекте Революции в Воронеже восстановят брусчатку 19 века

телеграмм-канал "Воронеж. Революция проспекта" Фото: Предоставлено

На проспекте Революции временно разберут брусчатку 19 века. Рабочие поднимут грунт до уровня тротуара, а затем вернут каменные бруски на место. Сейчас идут подготовительные работы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Воронеж. Революция проспекта» в среду, 19 октября.

Ранее стало известно, что фонтан «Дюймовочка» у кукольного театра капитально отремонтируют за 17 млн рублей. Тендер выиграла компания «БФ КАПИТАЛ» в сентябре этого года. Подрядчик обновит облик фонтана, приведет его в рабочее состояние. Сделает медную, золотую и белую подсветки. Для отделки используют гранит. Общую композицию сооружения оставят прежней.

Напомним, контракт на благоустройство главной городской улицы действуют до конца 2023 года. То есть к этому времени привести в порядок должны весь проспект.