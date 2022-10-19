В Воронежской области в 2023 годы доходы бюджета будут не ниже, чем в 2022-м

Губернатор уверен, что бюджет на 2023 год позволит выполнить все социальные обязательства. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 18 октября, в Москве встретились два губернатора Воронежской области. Один нынешний, другой бывший. Александр Гусев обсудил с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым бюджет нашего региона на 2023 год.

Губернатор заявил на встрече, что доходная часть бюджета будет не ниже уровня 2022 года. При этом сохранятся все социальные обязательства. Проект бюджета на 2023-2025 годы направили на заключение в Минфин России. Уже 26 октября его планируют рассматривать на заседании правительства Воронежской области.

Александр Гусев отметил, что доходы областного бюджета, несмотря на санкции, не уменьшаются, а наоборот, имеют тенденцию к увеличению. В течение ближайших трех лет планируют их ежегодный прирост. К тому же губернатор сообщил о том, что есть надежда на то, что ранее заявленная сумма федеральных трансфертов на 2023-2025 годы еще увеличится.

Расходы бюджета на 2023 год пока запланированы в сумме 161 млрд рублей, что значительно выше уровня 2022 года. Как и прежде, основная часть денег пойдет на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуры, физкультуру и спорт, обеспечение трудовой занятости.

Все социально значимые расходы, то есть, продукты, медикаменты, коммунальные услуги, связь проиндексированы.

С 1 января 2023 года повысят зарплату «указных» категорий сотрудникам бюджетной сферы в среднем на 10,5%, а оплата труда остальных категорий вырастет на 5,5% с 1 октября.

На ожидаемый уровень инфляции текущего года, то есть не на 5,5%, а на 12,4%, увеличили размеры социальных выплат населению. Все меры поддержки сохранятся. В том числе, будут продолжены выплаты 200 тысяч рублей женщинам при рождении второго ребенка до 28 лет, компенсация взамен предоставления земельного участка многодетным семьям и другие меры поддержки семей с детьми.

Финансирование нацпроектов не снижается. Деньги продолжат выделять на строительство уже начатых объектов, например, хирургического корпуса областного клинического онкологического диспансера, образовательного центра на 2 860 мест и Остужевской развязки. Средства направят и на новый объект с федеральным софинансированием — радиотерапевтический онкологический корпус.

Также планируется участие Воронежской области в привлечении дешевых долгосрочных федеральных кредитов для реализации проектов по развитию инфраструктуры.

Александр Гусев добавил, что расходы на развитие подшефных районов ЛНР и поддержку военных также запланированы в бюджете на 2023 год.