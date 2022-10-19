Мэр Вадим Кстенин пригласил воронежцев на общегородской субботник 22 октября

Фото мэрии Воронежа

В Воронежской области 22 октября назначили дату массового общеобластного субботника. Он пройдет во всех населенных пунктах региона, в том числе и в столице Черноземья. В связи с этим сегодня глава Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале обратился к его жителям.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Он пригласил всех неравнодушных людей навести порядок в своих дворах и любимых местах для прогулок и отдыха.

– Дорогие друзья! С начала октября стартовал осенний месячник благоустройства. Совсем скоро наступит зима, поэтому наши районные комбинаты продолжают приводить Воронеж в порядок: кроме текущих задач, работают в парках, скверах, лесных массивах. Рад, что каждый год тысячи неравнодушных воронежцев помогают коммунальщикам делать наш город уютнее. Эта добрая традиция стала символом бережного отношения к природе, а сам такой труд – проявлением любви к своему городу, – написал мэр.

Фото мэрии Воронежа

И пообещал принять личное участие в мероприятии. Вадим Кстенин будет традиционно трудиться в парке «Оптимистов».