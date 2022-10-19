Коронавирус в Воронежской области: заболели 185 человек, никто не умер

В больницы на этот раз за сутки попали всего 24 человека с диагнозом COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи сообщили данные о заболеваниях COVID-19 за сутки. На утро среды, 19 октября, заразились еще 185 человек, 24 из них попали в больницы. Это немного больше, чем было на начало дня 18 октября – 157. Тогда госпитализировали 27 человек.

В то же время уже вторые сутки подряд никто не умер от осложнений коронавируса. Резко увеличилось и число выздоровевших. На утро 19 октября специалисты Роспотребнадзора сообщили об еще 746 жителях Воронежской области, избавившихся от COVID-19. На начало дня 18 октября их было гораздо меньше – 542.