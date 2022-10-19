1 094 вызова за сутки с вопросами о частичной мобилизации получили МФЦ от воронежцев

За последние сутки на «горячую линию» 122 поступило 1 094 вызова с вопросами о частичной мобилизации. Для сравнения, днем ранее было 1 107 вызовов. Об этом сообщили в телеграмм-канале правительства Воронежской области в среду, 19 октября.

Напомним, «горячая линия» работает с 23 сентября. В первые дни операторы получали по тысячи звонков. Ежедневно сотрудники МФЦ получают актуальную информацию и передают ее интересующимся жителям.

Между тем в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов объяснили, как семьям мобилизованных отсрочить взыскание долгов. Подробнее об этом читайте здесь.