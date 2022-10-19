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Общество19 октября 2022 8:17

В Воронежскую облдуму поступил законопроект о возврате вытрезвителей

Впрочем, до реального их создания пока далеко
Олег КУЗНЕЦОВ
Перебравшие граждане снова могут получить законный приют.

Перебравшие граждане снова могут получить законный приют.

Фото: Александр Жданов

В Воронежскую облдуму поступил законопроект, регулирующий возможное создание в регионе системы вытрезвителей. Его представил на обсуждение депутатам первый заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Олег Минаков.

В документе, разработанном в соответствии с аналогичным федеральным законом, пока только определяют порядок возврата вытрезвителей, в нем нет каких-то жестких сроков. Это пока не близкая перспектива. Нужно еще обсудить нюансы с экспертами и специалистами департамента здравоохранения.

Напомним, вытрезвители в Воронежской области действовали весь XX век их ликвидировали только в 2011 году. После этого больше десятка лет перепивших граждан отвозили в приемные отделения больниц, а иногда и в другие, не приспособленные специально для их приема здания.