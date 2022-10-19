Под Воронежем мужчина лишился ноги, сев за руль мотоцикла без прав

В обстоятельствах аварии разбирается полиция Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Семилукском районе 32-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха» врезался в иномарку. При этом водительских прав в виновника ДТП не было. Авария произошла на дороге Семилуки-Землянск в 19.20 вторника, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, мужчина, выезжая с обочины на дорогу, не убедился в безопасности маневра и врезался в «Рено Каптюр». Автомобиль ехал по главной дороге.

В аварии пострадал водитель мотоцикла. Его с травмами доставили в больницу. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, мужчине ампутировали ногу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.