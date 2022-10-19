Болельщиков воронежского «Факела» призвали приходить на матч со «Спартаком» за 2,5 часа до его начала

Тем, кто придет на Центральный стадион профсоюзов к 15.30, будет чем заняться до начала матча. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Болельщиков «Факела» предупредили о том, что на кубковый матч со «Спартаком» им лучше приходить в 15.30 – за 2,5 часа до начала игры. В клубе подготовили обширную развлекательную программу.

На Восточной трибуне можно нанести аквагрим, там пройдет шоу мыльных пузырей. Болельщики смогут сыграть в аэрохоккей и сделать снимок на память в фотобудке.

На Центральной трибуне любителей футбола также будут ждать аквагримеры и аниматоры, которые отведут самых маленьких болельщиков в детскую комнату. Все желающие смогут оставить свои пожелания «Факелу» на специальном арт-кубе и сыграть в аэрохоккей.

На Южной трибуне наши болельщики, кроме аквагрима, смогут участвовать в аттракционе «Кнопочный бой». На Северной можно будет сыграть в настольный футбол. А перед началом и в перерыве матча организаторы обещают устроить лазерное шоу.

Также напомнили правила прохода на трибуны. На Северную можно попасть только с улицы Чайковского. Со стороны Восточной трибуны это сделать не получится – каждый СКУД настроен на пропуск посетителей на конкретную часть стадиона. На Центральную и Южную трибуны можно попасть со стороны Студенческой, на Восточную – со стороны Фридриха Энгельса.

Болельщикам «Спартака» сообщили, что, как и в прошлый матч в Воронеже, баннеры в поддержку своей команды им проносить запрещено.

Напомним, пока игры «Факела» и «Спартака» в 2022 году заканчивались разгромом воронежской команды. В чемпионате в домашнем матче итоговый счет был 1:4, а в кубковом в Москве – 0:3.