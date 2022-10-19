В Воронеже на Заставе столкнулись троллейбус, пассажирский автобус и иномарка

В аварии никто не пострадал Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На Заставе столкнулись троллейбус, автобус и легковушка. Пострадавших нет, однако авария спровоцировала пробки на прилегающих улицах. ДТП произошло у дома №51 на Плехановской в 6.50 среды, 19 октября. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель муниципального троллейбуса, 58-летний мужчина, не уступил дорогу «Мерседесу». После удара иномарку отбросило в автобус маршрута №5а, который обслуживает частный перевозчик. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

В мэрии Воронежа рассказали, что, если вина водителя троллейбуса подтвердится, ущерб возместят по страховке перевозчика. У «Воронежпассажиртрасса» застрахован весь подвижной состав.

- На муниципальном транспортном предприятии пройдут дополнительные инструктажи, а также разъяснительная работа с водительским составом, - добавили в мэрии.