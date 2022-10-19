В 22 районах Воронежской области из-за влажной почвы ввели режим ЧС

Из-за дождей упало качество пшеницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В 22 районах Воронежской области ввели режим ЧС из-за высокой влажности почвы. Об этом сообщил зампред правительства области Виктор Логвинов на пресс-конференции во вторник, 18 октября.

Сильные дожди значительно сдвинули сроки уборки. Сейчас собрали всего 39% подсолнечника, 49% сои, 42% сахарной свеклы и всего 8% кукурузы.

Около 100 тыс. га сои только предстоит убрать. Из-за этого аграрии не смогли вовремя начать сев озимых. Эти работы должны были стартовать еще 25 августа. Неизвестно, как поведут себя растения, поэтому часть аграриев отказались от озимых, переключившись на яровые. В целом на сегодняшний день посеяли только 65% озимых.

Кроме того, погода сдвинула уборку зерновых и бобовых на 2,5 недели. Упало и качество зерна. Получили по 50% товарной пшеницы и фуража.