В Воронежской области задержали членов банды нелегальных оружейников

Под подозрение попали 123 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала банду нелегальных оружейников, которая работала в 45 регионах страны, в том числе в Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областях. Под подозрение попали 123 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 18 октября.

Как отметили в ФСБ, банда причастна к «незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту». В целом по стране работали 45 подпольных мастерских. Изъяли 353 единицы огнестрельного оружие отечественно и иностранного производства, в том числе противотанковое ружье «ПТРД», автоматический гранатомет «АГС-17», 3 пулемета («РПК», «Утес», «MG-34»), 22 автомата, 11 пистолетов-пулеметов, 145 винтовок, карабинов и ружей, артиллерийские снаряды и мины, гранаты, детонаторы, взрывчатые вещества, патроны.