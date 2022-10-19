В Воронеже без вести пропал 23-летний глухонемой парень

Пропавший нуждается в помощи медиков Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже объявили поиски пропавшего 23-летнего глухонемого парня. Джунайдулло Абдулхаев инвалид и нуждается в медицинской помощи. Он не выходит на связь с родными со вторника, 18 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Парень ушел из дома в летней одежде: черно-зеленой футболке, черных спортивных штанах и черных шлепанцах. Пропавший ростом 160 см, худощавого телосложения. У него темно-каштановые волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.