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Общество18 октября 2022 17:00

Воронежцев призывают сообщать о нарушениях ПДД в общественном транспорте

В областном центре проходит профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут»
Алексей СЕРГУНИН

Чтобы снизить аварийность и нарушения правил дорожного движения на пассажирском транспорте в Воронеже, сотрудники Госавтоинспекции с 17 по 23 октября проводят профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут».

Стражи порядка просят пассажиров сообщать по телефонам 112 или 02, если вы стали свидетелем нарушений ПДД. Важно указать дату, время, место совершения нарушения и государственный регистрационный знак транспортного средства, по возможности приложив фото и видеоматериал факта нарушения (если вы оставляете сообщение на сайте).