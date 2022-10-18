Воронежцев призывают сообщать о нарушениях ПДД в общественном транспорте

Чтобы снизить аварийность и нарушения правил дорожного движения на пассажирском транспорте в Воронеже, сотрудники Госавтоинспекции с 17 по 23 октября проводят профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут».

Стражи порядка просят пассажиров сообщать по телефонам 112 или 02, если вы стали свидетелем нарушений ПДД. Важно указать дату, время, место совершения нарушения и государственный регистрационный знак транспортного средства, по возможности приложив фото и видеоматериал факта нарушения (если вы оставляете сообщение на сайте).