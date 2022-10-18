Воронежские волейболистки завершили второй тур чемпионата России поражением от «Рязани»

После двух туров в зоне «Центр» «Воронеж» занимает последнее седьмое место, проиграв восемь матчей из восьми. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Пензе финишировал второй тур чемпионата страны по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». В заключительной встрече, как и в трех предыдущих поединках, проиграли. Со счётом 1:3 наши девушки уступили волейболисткам «Рязани-РГУ». В стартовом отрезке встречи воронежские спортсменки проиграли 20:25. А вот во втором сете они выровняли положение, одержав победу (25:22). К сожалению, развить успех дальше они не смогли. В третьей партии наши волейболистки смогли набрать 19 очков, а в четвёртой лишь 12.

Напомним, что двумя днями ранее подопечные Левона Джагиняна проиграли «Рязани-РГУ» в трёх партиях. Также две встречи в Пензе наши спортсменки провели с хозяйками площадки из команды «Университет-Визит». Им воронежские волейболистки уступили 1:3 и 0:3.

После двух туров в зоне «Центр» «Воронеж» занимает последнее седьмое место, проиграв восемь матчей из восьми. В ТОП-3 входят ижевский «Италмас-ИжГТУ», «Брянск» (по 18 очков) и «Рязань-РГУ» (13). Третий тур чемпионата наша команда проведет в Брянске, где сыграет с ижевскими девушками. Встречи пройдут 10 и 11 ноября.