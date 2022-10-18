В Воронежской области изъяли свыше 17 кг наркотиков

У 40-летнего ранее судимого жителя Борисоглебска изъяли более килограмма марихуаны. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

На территории нашего региона прошел третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка нашли и уничтожили 469 очагов стихийного произрастания наркосодержащих растений на общей площади 8290 квадратных метров.

Так, на территории Лискинского и Эртильского районов уничтожены очаги дикорастущей конопли на площади 400 и 500 квадратных метров соответственно. Всего уничтожено 12 незаконных посевов конопли.

Всего из незаконного оборота изъято 17,5 килограммов наркотических средств, в том числе: маковой соломы – 147,56 граммов, марихуаны –12,6 килограммов, около пяти килограммов героина и 14,5 килограммов наркосодержащего растения рода «конопля».