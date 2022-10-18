Воронежские боксеры привезли восемь медалей из Тулы

Две из восьми медалей - золотые. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Туле прошел боксерский турнир, посвященный памяти известного тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. За награды вели борьбу юноши 13-14, 15-16 и 17-18 лет. В турнире приняли участие 230 боксёров из 12 регионов Центрального федерального округа, а также представители Пензенской области и Хабаровского края.

В активе воронежцев восемь наград, две из которых - золотые. Первые места заняли Иван Крюков (СК «Победоносец», тренер В. Ухин) и Данил Логачёв (Богучар, тренер Е. Бестужев)

На стадии полуфиналов остановились и завоевали бронзовые медали Данил Масленников (СК «Стадион», тренер Н. Емельянов), Кирилл Лавриненко, Николай Крюков, Аким Гречишников (все - СК «Победоносец», тренер В. Ухин), Никита Соляников и Артём Вильянинов (оба – Борисоглебск, тренер Е. Бестужев).