В Воронеже будут судить аферистов, которые заработали 11 млн рублей на махинациях с материнским капиталом

Следователь ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области завершил расследование уголовного дела о мошенничестве при получении средств материнского капитала. На скамью подсудимых отправятся организатор криминальной схемы – 58-летний руководитель коммерческой организации – и двое его сообщников – 59-летняя женщина и 35-летний мужчина. Все обвиняемые имели опыт риэлтерской деятельности и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, в период с сентября 2015-го по февраль 2019 года фигуранты совершили 25 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ. Они размещали в районных газетах объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении граждан они подыскивали женщин, получивших соответствующий сертификат.

В дальнейшем соучастники, пользуясь тем, что клиентки не обладали знаниями о порядке распоряжения и получения выплат по сертификатам, убеждали их заключать фиктивные сделки на получение займов в подконтрольной им коммерческой организации якобы на приобретение жилых помещений. Как правило, это были ветхие строения в отдалённых районах Воронежской области.

Далее обвиняемые оформляли такую недвижимость в собственность клиенток, и на основании представленных подложных документов на счёт их фирмы поступали соответствующие перечисления. Часть полученных средств маткапитала участники группы отдавали женщинам, а остальное распределяли между собой и использовали на личные нужды. Причинённый федеральному бюджету ущерб превысил 11 млн рублей. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд Воронежа.