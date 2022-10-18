Транспортная прокуратура потребовала сделать безопасной железнодорожную станцию под Воронежем

Вото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители микрорайона Сомово пожаловались в прокуратуру на ужасное состояние местной железнодорожной станции. По обращению граждан Воронежская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

В их числе наличие повреждении твердого покрытия, недопустимые перепады высот, элементы металлической арматуры, затрудняющие передвижение пешеходов на железнодорожном переходе и представляющие опасность.

По итогам проверки начальника дирекции филиала ОАО «РЖД» оштрафовали. Для устранения выявленных нарушений по требованию транспортной прокуратуры организация заключила договор по комплексной уборке платформ железнодорожной станции. На пешеходном мосту начали ремонт ступеней сходов и бетонных швов, обустройство площадки на подходах, а также монтаж светильников на надземном пешеходном переходе.