Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 13:01

Транспортная прокуратура потребовала сделать безопасной железнодорожную станцию под Воронежем

А ответственному лицу назначили штраф
Ирина КАЗАНИНА
Вото Елены Федяшевой

Вото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Жители микрорайона Сомово пожаловались в прокуратуру на ужасное состояние местной железнодорожной станции. По обращению граждан Воронежская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

В их числе наличие повреждении твердого покрытия, недопустимые перепады высот, элементы металлической арматуры, затрудняющие передвижение пешеходов на железнодорожном переходе и представляющие опасность.

По итогам проверки начальника дирекции филиала ОАО «РЖД» оштрафовали. Для устранения выявленных нарушений по требованию транспортной прокуратуры организация заключила договор по комплексной уборке платформ железнодорожной станции. На пешеходном мосту начали ремонт ступеней сходов и бетонных швов, обустройство площадки на подходах, а также монтаж светильников на надземном пешеходном переходе.