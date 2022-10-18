Пытаясь купить правильное питание через интернет, воронежец лишился более 64 тысяч рублей

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано пять мошенничеств и восемь краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил более 1,86 миллиона рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, в ОМВД России по Новоусманскому району поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что стал жертвой аферистов. Потерпевший пояснил, что 16 октября примерно в 18:00 заказал доставку правильного питания на одном из сайтов в интернете. Но ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение о том, что оплата не прошла. После нескольких неудачных попыток оплаты мужчина решил обратиться по телефону горячей линии сайта, чтобы решить эту проблему. В свою очередь ответившие аферисты пояснили, что потерпевшему необходимо назвать несколько четырехзначных кодов, которые придут ему на телефон. После выполнения всех условий мужчине поступило уведомление о списании 64 тысяч рублей. Потерпевший пытался выйти на связь с мошенниками, но ему никто не отвечал, а сайт оказался поддельным и был удален.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через веб-ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.