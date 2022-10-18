Воронежец угрожал убийством знакомым супругам

Житель Павловска 1985 года рождения признан виновным за незаконное хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

В 2020 году С. нашел в земле обрез охотничьего ружья вместе с патроном, и стал хранить в хозяйственной пристройке в дачном домике, а через два года перевез находку в Павловск в свой гараж.

Кроме того, в мае этого года мужчина поссорился с соседями, взял в руки обрез охотничьего ружья и, размахивая им в непосредственной близости от супругов, стал угрожать им убийством. Суд назначил наказание один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.