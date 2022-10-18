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Общество18 октября 2022 11:15

В Воронеже установили новый памятник жертвам бомбежки Сада пионеров в 1942 году

Реализация проекта постоянно откладывалась
Ирина КАЗАНИНА
Фото Владимира Елецких

Фото Владимира Елецких

Фото: Предоставлено

В воронежский Сад пионеров вернулся памятник в честь жертв фашистской бомбежки 13 июня 1942 года. Новый мемориал торжественно открыли 17 октября на улице Театральной на месте старого гранитного камня с табличкой.

Напомним, идея обновить памятник возникла в связи с реконструкцией Сада еще в 2019 году при активном участии очевидца тех событий Фаины Блинчевской, координатора проекта «Синий Платочек». Предлагалось несколько эскизов памятного знака, но в конечном итоге остановились на композиции, изображающей сломанное дерево, игрушечного медвежонка и перевернутой корзины пирожков.

Первоначально организаторы планировали успеть изготовить и установить памятник к 80-летию трагического события. Но из-за санкций сроки пришлось неоднократно корректировать.