В Воронеже установили новый памятник жертвам бомбежки Сада пионеров в 1942 году

Фото Владимира Елецких Фото: Предоставлено

В воронежский Сад пионеров вернулся памятник в честь жертв фашистской бомбежки 13 июня 1942 года. Новый мемориал торжественно открыли 17 октября на улице Театральной на месте старого гранитного камня с табличкой.

Напомним, идея обновить памятник возникла в связи с реконструкцией Сада еще в 2019 году при активном участии очевидца тех событий Фаины Блинчевской, координатора проекта «Синий Платочек». Предлагалось несколько эскизов памятного знака, но в конечном итоге остановились на композиции, изображающей сломанное дерево, игрушечного медвежонка и перевернутой корзины пирожков.

Первоначально организаторы планировали успеть изготовить и установить памятник к 80-летию трагического события. Но из-за санкций сроки пришлось неоднократно корректировать.