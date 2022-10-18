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Спорт18 октября 2022 11:05

Воронежцы заняли второе место на первенстве России по автоспорту

Соревнования на новом стадионе «Воронеж-Ринг» собрали более 80 сильнейших гонщиков страны
Алексей СЕРГУНИН
Вперед воронежцы пропустили лишь команду «КАМАЗ-мастер юниор» из Набережных Челнов. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Вперед воронежцы пропустили лишь команду «КАМАЗ-мастер юниор» из Набережных Челнов. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Параллельно с чемпионатом страны на новом стадионе «Воронеж-Ринг» определились сильнейшие и в первенстве России. Здесь наши спортсмены заняли второе место в командном зачёте по автокроссу. В состав команды хозяев вошли - Иван Лапин, Александр Попов, Максим Дорохов и Кирилл Коровин. Вперед воронежцы пропустили лишь команду «КАМАЗ-мастер юниор» из Набережных Челнов.

Как сообщалось ранее, воронежская дзюдоистка победила на всероссийском турнире. Карина Колосова стала лучшей в весе 57 кг.

Тем временем, команда воронежских скалолазов победила на чемпионате ЦФО.