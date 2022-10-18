Количество желающих получить загранпаспорт воронежцев выросло на треть

Фото из архива "КП"
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В сентябре 2022 года в Воронежской области количество обращений за получением загранпаспорта выросло на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Заявления поступали как непосредственно в подразделение полиции, так и через сеть МФЦ.
Вместе с тем увеличилось и число иностранных граждан, получивших гражданство России. За 9 месяцев российский паспорт на территории Воронежской области получили 8197 человек. Это на 45,4% больше, чем в 2021 году (5636).
Чаще всего стать россиянами желают граждане Таджикистана, Украины, Казахстана и Армении, отметили в ГУ МВД по региону. Средний срок получения российского гражданства в упрощенном виде составляет до трех месяцев.