Воронежская дзюдоистка победила на всероссийском турнире

Карина Колосова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Курске прошёл всероссийский турнир по дзюдо среди юниорок и юниоров до 23 лет, посвящённый памяти заслуженного тренера СССР Михаила Скрыпова. В нём принимали участие спортсмены из 15 регионов страны.

Воронежскую область на турнире представляли пять спортсменов и двое из них вернулись домой с медалями. Максим Гавриленко занял третье место в весе 73 кг, а вот нововоронежская спортсменка Карина Колосова стала первой в весовой категории 57 кг. На турнире девушка одержала четыре победы.

Как сообщалось ранее, воронежский «Буран» проиграл в овертайме ХК «Ростов». Следующий матч «ураганные» сыграют 20 октября с «Челметом» из «Челябинска.