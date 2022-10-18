Команда воронежских скалолазов победила на чемпионате ЦФО

Домашний чемпионат принес воронежским скалолазам золото и серебро в командном зачете. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

Воронежские скалолазы обошли соперников из Москвы и взяли «золото» на чемпионате ЦФО в общекомандном зачете. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат и первенство ЦФО по скалолазанию проходили в воронежском спорткомплексе «Гран-При». В рамках чемпионата за победу боролись команды Воронежской, Московской, Курской и Тульской областей, а также Москвы. В первенстве ЦФО участвовала еще и сборная Смоленской области.

На чемпионате ЦФО воронежские скалолазы набрали 1 659 баллов, что на 100 баллов больше команды из Москвы, которая заняла второе место. Третьими стали спортсмены из Московской области, четвертыми стали куряне, пятыми – туляки.

А вот на первенстве ЦФО спортсмены из Москвы победили. Команда наших юных скалолазов заняла второе место. Третьими стали спортсмены из Московской области. Четвертыми стали смоленские скалолазы, пятыми – туляки, шестыми – куряне.