В Воронеже на карантине по ОРВИ находятся десять классов из семи школ

Пока на карантин в Воронеже ушли очень мало классов по сравнению с их общим числом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в Воронеже находятся на карантине по ОРВИ десять классов в семи школах. Об этом сообщили в мэрии города. При этом неделю назад, 10 октября, цифра по классам была та же, только охват карантином школ был чуть побольше – восемь.

Для сравнения, 3 октября отправленных на вынужденные каникулы учеников было еще больше. Тогда на карантине были 12 классов в 9 школах.

Всего в Воронеже, напомним, 120 школ и 6 117 классов. Так что пока о разгуле ОРВИ точно говорить не приходится.

О снижении числа этих неприятных вирусных заболеваний говорит и статистика Роспотребнадзора. За минувшую неделю, по данным санитарных врачей, в Воронежской области к врачам обратились 12 127 больных с признаками ОРВИ. В их числе больше половины детей до 14 лет – 6 149. В сравнении с данными по предыдущим семи дням уровень заболеваемости снизился на 7,9%.