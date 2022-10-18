В Воронеже поймали студента, грабившего женщин

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу поступили два сообщения от женщин, у которых открыто похитили сумки. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции установили, что 45-летняя местная жительница примерно в 20:30 11 октября этого года проходила по лесопарку, расположенному по улице 9 Января. В это время к ней подбежал незнакомый молодой человек. Он вырвал из рук потерпевшей принадлежащую ей женскую сумку и скрылся с похищенным.

Кроме того, 12 октября в темное время суток у дома по улице Газовая у 47-летней местной жительницы аналогичным способом злоумышленник вырвал из рук женскую сумочку. Потерпевшая пыталась догнать мужчину и видела, как тот, убегая, открыл сумку, достал из нее деньги и мобильный телефон, а затем отбросил ее в сторону. Суммарный материальный ущерб составил более 18,5 тысяч рулей.

Специалисту экспертно-криминалистической службы удалось выявить следы биологического происхождения на брошенной на землю сумке и идентифицировать подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, студент одного из воронежских вузов. Сотрудниками полиции задержали его. В отделе полиции подозреваемый во всем сознался, раскаялся и пояснил, что отважился на преступление из-за недостатка денег. В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» юноше грозит лишение свободы на срок до четырех лет.