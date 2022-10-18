Воронежские ссузы и вузы выявили самых интеллектуальных

Среди вузов победил «Прыжок в пустоту» из ВГПУ (34), а среди ссузов - «АвиаКомпания» из воронежского авиационного техникума имени В.П.Чкалова (39 очков), Фото организаторов фестиваля.

В Воронеже прошёл фестиваль интеллектуальных игр «Брейн тайм». 15 октября для студентов профессиональных образовательных организаций игра прошла в онлайн-формате. А 16 октября на базе Центра опережающей профессиональной подготовки студенты образовательных организаций высшего образования встретились в очном формате.

В тройку лучших среди техникумов и колледжей вошли - «АвиаКомпания» из воронежского авиационного техникума имени В.П.Чкалова (39 очков), «Далекий горизонт» из лискинского промышленно-транспортного техникума имени А.К.Лысенко (38) и «Смурфики» из филиала ФГБОУ ВО РГУПС в Воронеже(37).

Среди вузов победил «Прыжок в пустоту» из ВГПУ (34), вторыми стал «Доктор наук академик Шварценгольт» из ВГУ (26), третьим - «Умно и точка» из медицинской академии (23).