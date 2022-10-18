Мобилизованным жителям Воронежской области и их родственникам разъяснили, как приостановить взыскание долгов

Судебные приставы не будут взыскивать деньги с семей мобилизованных, но для этого нужно подать соответствующее заявление. Фото: из архива «КП»

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов объяснили, как отсрочить взыскание долгов семьям мобилизованных жителей Воронежской области.

Есть два варианта. Первый – если должник еще не отправился в войска. В этом случае он может подать заявление о приостановке исполнительного производства в районный отдел судебных приставов. При этом нужно будет предъявить документ, подтверждающий несение военной службы. Заявление можно подать и на призывном пункте. Тогда этот документ, конечно, не требуется.

Если должника уже отправили по месту несения службы, то заявление о приостановке взыскания долгов могут подать его близкие родственники. Сделать это они могут в отделах судебных приставов, где идет исполнительное производство.