Суточный прирост больных коронавирусом снизился в Воронеже до 157

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Воронежской области на 18 октября составил 157, сообщил федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции. Данные последних недель свидетельствуют о планомерном снижении заболеваемости.

К этому дню выздоровели 542 пациента, а попали с осложнениями в больницы 27 жителей региона.

Новых смертельных случаев болезни за минувшие сутки в регионе не зарегистрировали.

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